Youssouph Sabaly : « Ce soir on a prouvé que quand on peut créer des situations on peut mettre des buts! »

Après cette victoire qui leur fera certainement beaucoup de bien, Sabaly reste confiant pour la suite des événements... "Mais après on n'avait pas de doute à ce niveau-là. On savait juste qu'il fallait faire un peu plus d'effort, se créer des situations pour pouvoir créer des occasions. Ce soir on a prouvé que quand on peut créer des situations, on peut mettre des buts."

L’abnégation et la détermination des Lions ont largement payé ce vendredi, contre le Qatar, a fait savoir Youssouph Sabaly, en zone mixte. Le latéral droit du Sénégal dira qu’au moment d’entamer ce match, l’équipe n’avait aucune pression, aucune pression…« Le Qatar était vraiment bien en place. C'était dur parfois de trouver les espaces. On a insisté, on a gardé la patience et on a marqué des buts. Aujourd'hui on s'est créé beaucoup plus de situations et la preuve on en a mis trois. C'est un point important. Dans le football, il faut parfois être au bon endroit et la chance nous a souri aujourd'hui."