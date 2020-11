Youssou Ndoye (Pivot et capitaine des lions) : « Rester concentrés et bien aborder le match contre l’Angola »

Youssou Ndoye (29 ans, 2m11), le capitaine des lions, en l’absence de Maurice Ndour, s’est montré particulièrement déterminé et focus en conférence de presse d’après match. Après la victoire poussive du Sénégal, le pivot du Real Bétis Séville a préféré voir le bon côté des choses avant d’affronter l’Angola.



« Notre objectif en venant ici était de prendre les matches les uns après les autres, et d'essayer de se qualifier le plus rapidement possible. Demain nous avons un adversaire de taille qui nous attend, l’Angola. C’est à nous de rester concentrés et d'être prêts. » Une équipe angolaise dont la majeure partie des joueurs convoqués est issue quasiment d’un seul club. Ce qui rend les Palancas Negras plus homogènes et dangereux que jamais.

Ce qui ne semble pas impressionner le géant Sénégalais qui, en plus de jouer un rôle de leader moral, compte bien peser de tout son poids contre les angolais. D’après lui :

« Ça sera un match comme les autres. On va essayer d’aborder ce match avec sérénité, rester concentrés et faire de notre mieux, spécialement en défense. Il faudra qu’on continue de défendre comme nous l’avons fait lors de ces deux matches. Je pense que c’est ce qui va nous faire gagner les matches… Si on défend bien, on peut gagner contre tout le monde ».



Le Sénégal et l’Angola qui comptent déjà deux victoires en autant de parties jouées, se disputent la première place ce vendredi (18h00 GMT). L’acte final en attendant la phase retour de ces éliminatoires comptant pour l’Afrobasket Kigali 2021.