Yoor Yoor à Yoff - Cohésion : Réponse cinglante des communautés religieuses unies contre les divisions

Les 30 et 31 janvier 2024, la commune de Yoff a été le point de convergence de milliers de pèlerins venus de tout le Sénégal. Si les foules étaient principalement composées de Layène, on pouvait aussi y croiser des Mourides, Tidianes, Niassènes, et bien d’autres communautés religieuses, réunies dans une atmosphère de fraternité et de respect mutuel.

Les prêches des autorités religieuses Layène ont fortement marqué cette rencontre. Seydi Issa Thiaw Laye, coordonnateur de l’Appel, et Mouhamadou Lamine Lahi ont rappelé la voie divine et les valeurs de solidarité et de dévouement dans la pratique religieuse.

Le vénéré Mama Libasse Lahi, pour sa part, a mis l’accent sur la piété et l’humilité de Mame Limamou Lahi, en insistant sur son message d’amour et de tolérance.



L'un des principaux enseignements qui ont émergé de cette rencontre a été celui de la cohésion entre les différentes communautés religieuses. Les fidèles, qu'ils soient Mouride, Tidiane ou Layène, ont exprimé leur conviction partagée : au-delà des différences, ils sont tous un.