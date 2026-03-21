Prière de l’Aïd à Yoff : un sermon de l’imam Mame Libasse Thiaw Laye relance le débat sur homosexualité et santé publique

À Yoff, lors de la prière de l’Aïd el-Fitr marquée par une forte affluence de fidèles de la communauté layenne, tous vêtus de blanc, l’imam Mame Libasse Thiaw Laye a consacré une partie de son sermon (khoutba) à des questions d’actualité au Sénégal. Dans une atmosphère de recueillement, le guide religieux a évoqué des préoccupations sociales sensibles, notamment liées à l’homosexualité et au VIH, appelant les fidèles à la vigilance et à la préservation des valeurs familiales.



Le sermon s’inscrit dans un contexte national où ces sujets font régulièrement l’objet de débats publics. En abordant ces thèmes, l’imam a cherché à rappeler la position religieuse de sa communauté tout en invitant chacun à réfléchir à son rôle au sein de la société et de la famille. Ces propos, bien que relevant du cadre religieux, ont rapidement trouvé un écho au delà du lieu de culte.



Des observateurs soulignent que ces prises de parole traduisent une volonté d’ancrer le discours religieux dans les réalités contemporaines, en abordant des enjeux de santé publique et de société. Ils rappellent également l’importance de traiter ces questions avec responsabilité, en favorisant l’information, la prévention et le dialogue au sein des communautés. Au delà des réactions, cet épisode illustre la place centrale des leaders religieux dans les discussions sociétales au Sénégal.