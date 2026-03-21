TOUBA - Serigne Mountakha appelle à maintenir l’élan spirituel après le Ramadan


Dans un message transmis à la communauté, le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a exhorté les fidèles à ne pas interrompre leurs efforts d’adoration avec la fin du mois de ramadan. Son discours a été délivré par l’imam Serigne Fallou Mbacké Ibn Serigne Abdou Khadre, qui a également dirigé la prière de l’Aïd el-Fitr.

Bien que physiquement absent des lieux de prière, Serigne Mountakha a tenu à rappeler aux musulmans que la fin du jeûne ne doit en aucun cas marquer un ralentissement dans l’adoration de Dieu. Il les a appelés à « maintenir le cap, autant que faire se peut », en consolidant leur foi et leurs bonnes pratiques.

Le khalife a insisté sur l’importance de renforcer les liens fraternels et de s’encourager mutuellement dans la voie spirituelle. Il a salué l’engagement exemplaire des disciples durant le ramadan, marqué par une présence assidue dans les mosquées, un apprentissage soutenu du Coran, la récitation de xassidas, un élan d’entraide renouvelé, ainsi que l’accomplissement des prières obligatoires et surérogatoires.

Dans une posture de recueillement, Serigne Mountakha s’est incliné devant Dieu pour implorer l’acceptation des bienfaits et des œuvres de l’ensemble des musulmans. Il a confié que le véritable fidèle doit sortir du ramadan « meilleur sur tous les aspects ».

Par ailleurs, il a invité ceux qui ont manqué certains jours de jeûne à s’en acquitter dès que possible, tout en rappelant les mérites attachés au jeûne des six jours du mois de Chawwal, encourageant ceux qui le peuvent à ne pas négliger cette pratique vertueuse.
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Samedi 21 Mars 2026
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