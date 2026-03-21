Korité 2026 : Imam Moussa Samb appelle à la cohésion sociale et à une meilleure éducation des enfants

À l’occasion de la prière de la Korité célébrée ce samedi 21 mars, l’imam de la Grande Mosquée de Dakar, Imam Moussa Samb, a délivré un message axé sur la cohésion sociale et l’éducation.

Dans son sermon, il a formulé des prières pour la paix, la stabilité et la prospérité du Sénégal, tout en appelant les citoyens à davantage de solidarité, de soutien mutuel et de confiance entre les membres de la société. Selon lui, ces valeurs constituent des piliers essentiels pour faire face aux défis actuels.

L’imam a également insisté sur le rôle central de l’éducation dans le développement du pays. Il a averti que le Sénégal pourrait rencontrer des difficultés à progresser si les enfants ne bénéficient pas d’une éducation de qualité, tant sur le plan moral qu’académique. « Khaley sou tolo si yarrr, niouné kenn du ko yarrr. Aduna toukina », a-t-il martelé lors de son sermon, soulignant l’importance de l’encadrement des jeunes dès le bas âge.