Rappel à Dieu de Chérif Beuh Aïdara dans un accident tragique sur la route de Guéoul

La communauté Khadre du Sénégal est en deuil suite au décès brutal et tragique de Chérif Beuh Aïdara, survenu hier dans un accident de la circulation.
Le drame s'est produit sur la route de Guéoul, impliquant le véhicule du guide religieux. Chérif Beuh Aïdara a rendu l'âme, aux côtés de ses deux épouses, qui ont également péri dans cet accident .
Personnalité multidimensionnelle et très influente au sein de la famille Khadre, Chérif Beuh Aïdara occupait une place prépondérante dans la hiérarchie religieuse de la zone. Il était le Khalife des Khadres à Guéoul, une mission qu'il portait avec dévouement, œuvrant sans relâche pour le rayonnement de la confrérie et l'unité des fidèles.
Dakaractu s'associe à la douleur de la Umma Islamique et présente ses condoléances les plus attristées à la grande famille de la Khadiriyya ainsi qu'à l'ensemble des fidèles de Guéoul.
Le drame s'est produit sur la route de Guéoul, impliquant le véhicule du guide religieux. Chérif Beuh Aïdara a rendu l'âme, aux côtés de ses deux épouses, qui ont également péri dans cet accident .
Personnalité multidimensionnelle et très influente au sein de la famille Khadre, Chérif Beuh Aïdara occupait une place prépondérante dans la hiérarchie religieuse de la zone. Il était le Khalife des Khadres à Guéoul, une mission qu'il portait avec dévouement, œuvrant sans relâche pour le rayonnement de la confrérie et l'unité des fidèles.
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