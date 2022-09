Yewwi-Wallu : Trois candidatures déclarées dans l’inter-coalition, mais pas 'encore' de choix entériné !

Tout comme leurs adversaires politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar, l’inter-coalition Wallu-Yewwi s’est réunie ce dimanche dans un hôtel de la place à Dakar, pour échanger sur la préparation de la journée du lundi 12 septembre 2022.



Les minutes qui se sont égrenées ont essentiellement concerné la procédure concernant le vote qui occupera une bonne partie de la cérémonie d’installation. Pour l’heure, aucune piste relative à la validation de la candidature d’un quelconque membre de l’inter-coalition n’a été avancée, même si des déclarations ont déjà été notées de la part de l’actuel maire de Guédiawaye et de celui de la ville de Dakar. Me Wade, lui, persiste sur son choix pour Mamadou Lamine Thiam.



Le député-maire, Barthélemy Dias a annoncé publiquement ce dimanche sa candidature. « Ma candidature est portée par toute la coalition Yewwi Askan Wi et je voudrais remercier les leaders, femmes et hommes de notre coalition, d'avoir porté leur choix sur ma personne.



En présentant ma candidature à la Présidence de l'Assemblée nationale, Yewwi Askan Wi veut faire de cette institution majeure le centre d'impulsion de la vie politique nationale. Nous voulons une Assemblée nationale qui redonne le pouvoir au peuple sénégalais et qui rend compte au peuple », a soutenu Barthélémy quelques heures après l’annonce de celle d' Ahmed Aïdara qui déclare irréversible sa candidature pour le perchoir.



Quant à celle de Mamadou Lamine Thiam, Me Wade n’a pas trouvé de difficulté pour convaincre les libéraux de porter sa candidature jugée bien réfléchie. Ce qui donne au total, trois candidatures au sein de l’inter coalition qui est toujours dans les pourparlers, nous informe-t-on...