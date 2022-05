Yewwi : Sonko tête de liste nationale, découvrez les positions de Guirassy, Aida Mbodj, Gackou ou encore Habib Sy

L’heure est à la validation des dossiers de candidatures pour les élections législatives de Juillet prochain. La Direction Générale des Elections cristallise toutes les attentions. Mais pas que ! Dakaractu qui a réussi à dénicher la composition de la liste nationale de Yewwi Askan Wi vous révèle la position de grands responsables sur cette liste dirigée par Ousmane Sonko. Derrière le leader de Pastef et parité oblige vient Aida Mbodj. L’ancien maire de Bambey qui a un riche parcours parlementaire n’est pas en terrain inconnu. Elle ne cumule pas moins de trois mandats après ses élections aux élections législatives de juillet 2007, de 2012, et enfin celles de 2017.

Le leader du « Grand Parti » Malick Gackou est cinquième sur la liste nationale, il est précédé de Cheikh Ahmed Tidiane Youm du PUR. Mandataire infatigable de la coalition, Déthié Fall est sur le 7 éme rang sur la liste ou l’on retrouve au 11 éme rang Bassirou Diomage Faye, le taciturne porte-parole de PASTEF. Il est talonné par deux anciens ministres libéraux. Il s’agit de Aminata Lo Dieng Ministre des Sénégalais de l'extérieur entre le 19 juin 2007 et le 30 avril 2009 et Habib Sy plusieurs fois ministre et ancien Directeur de Cabinet de Me Abdoulaye Wade, alors Chef de l’Etat.

Enfin on retrouve sur la liste des personnalités plus ou moins connues telle que Moustapha Guirassy à la 17 éme place, des personnalités de la société civile comme Fatou Ndiaye Blondin Diop ou Cheikh Tidiane Dièye, tous deux anciens de « Senegal Bignu Beug » à la 28 éme et 29 éme place, ou les socialistes Moussa Taye (19eme) Moussa Tine (21eme) ou l’ancienne égérie du PDS Maimouna Bousso à la 14 éme place. Cheikh Bamba Dièye l’ancien ministre sous le magistère du Président Macky Sall est à la 29 éme place.