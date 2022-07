Yewwi Askan Wi : Sept partis fondateurs tirent sur Khaf et Cie et menacent…

Après la démission officielle de Bës Du Ñiak, le navire de la coalition Yewwi Askan Wi semble toujours tanguer. En effet, depuis les investitures qui ont créé des frustrations, le désenchantement ne faiblit toujours pas. À preuve, ce communiqué de partis membres fondateurs de la coalition Yewwi Askan Wi.



Cheikh Bamba Dièye et les six autres partis ont haussé le ton pour s’indigner encore une fois de la répétition de décisions unilatérales et fractionnistes qui montrent l’enlisement de l’alliance qui avait suscité depuis septembre 2021, beaucoup d’espoir. Mais cet espoir semble se réduire en cendre du fait d'une dynamique qui, selon ces partis signataires, encourage le déni de démocratie, le manque de respect, l’absence de transparence, le refus de rendre compte et la persistance d’un esprit dictatorial contraire à l’esprit et aux engagements inscrits en lettres d’or dans la charte qui régit la coalition.



Considérant que Khalifa Sall, Ousmane Sonko et les autres réunis autour de la conférence des leaders ont décidé de les exclure, les partis Appel 3J de Aminata Lô Dieng, le CREDI du Professeur Hamidou Dathe, le FPRS de Djibril Diop, le Fsd-BJ de Cheikh Bamba Dièye, PARE SUXALI SENEGAAL de Abdou Karim Fall, le Parti Nouvelle Génération de Mamadou Lamine Thiam, et RCS/ADSR de Demba Diop dénoncent, devant l’opinion, « une énième tentative de les écarter de Yewwi malgré le fait qu’ils aient partout proclamé leur appartenance à la coalition.



Prenant acte de cette décision injuste, clientéliste, enfantine et grotesque, et dénonçant cet esprit rancunier et fractionniste, ces partis tiennent à informer le peuple sénégalais de ces agissements unilatéraux et antidémocratiques, mais restent fidèles à leurs engagements et demandent à leurs militants de ne perdre de vue cet idéal pour le Sénégal.