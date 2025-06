Yeumbeul sous le choc : un père de famille assassiné à quelques pas de chez lui, sa sœur témoin de l’horreur

C’est une scène insoutenable, captée par une caméra de surveillance, qui glace encore le sang des habitants de Yeumbeul. Dans son édition de ce mardi, L’Observateur rapporte le drame épouvantable qui a coûté la vie à Modou Mbacké, gérant d’une quincaillerie et jeune père de famille, sauvagement tué jeudi soir sous les yeux impuissants de sa sœur et de sa grand-mère.







Il est 20 heures passées quand Modou, après une longue journée de travail, ferme boutique pour rejoindre sa famille logée à seulement 700 mètres. Dans une ambiance festive, à la veille de la Tabaski, rien ne laissait présager l’irréparable. Souriant, paisible, sacoche en bandoulière, il prend congé du vigile, salue quelques connaissances, puis s’engouffre dans une ruelle sombre menant chez lui. Une voie où guettaient trois malfaiteurs sans foi ni loi, comme le précise L’Observateur.







Postés à l’angle de la rue sur une moto, les agresseurs passent à l’action dès que leur cible est isolée. Deux d’entre eux bondissent, le suivent, puis l’encerclent à quelques mètres de son portail. Face à eux, Modou, surpris, refuse de céder. Une lutte acharnée s’engage sous les cris de sa sœur, témoin de la scène depuis la cour familiale. « C’est allé tellement vite », confie-t-elle à L’Observateur. « Modou a résisté, il ne voulait pas leur donner son sac. »







Mais les malfaiteurs sont déterminés. L’un d’eux sort un long couteau et frappe. Plusieurs fois. Modou finit par lâcher son sac, s’effondrant, ensanglanté. Les agresseurs s’enfuient, bondissent sur leur moto et disparaissent dans la nuit. Dans un ultime élan de survie, la victime tente de les poursuivre… en vain. Il s’écroule quelques mètres plus loin, vidé de ses forces.







Alertés par les hurlements de sa sœur, les voisins accourent mais il est déjà trop tard. Transporté d’urgence d’abord au centre de santé de Yeumbeul, puis à l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, Modou rend l’âme quelques minutes après son admission.







La police de Yeumbeul-Comico a ouvert une enquête. Selon L’Observateur, les agresseurs, qui ont opéré à visage découvert, ont été filmés par une caméra de surveillance. Leur identification ne serait qu’une question de temps.