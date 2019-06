Yatma Diop : « En tant qu'ancien international on me chasse des stades, je n'ai pas accès à la loge officielle. Pourtant j'ai porté le drapeau national! »

Tel est le triste constat fait par l’ancien international, le doyen Yatma Diop. À 76 ans, l’un des meilleurs attaquants de l’équipe nationale du Sénégal des années 1960, déplore avec la dernière énergie le manque de considération qu’on témoigne aux anciens internationaux. Évoquant son cas personnel, il avoue avec déception qu'aujourd’hui, après avoir porté les couleurs nationales et dignement représenté le Sénégal, lui et ses pairs n’ont pas eu la reconnaissance et le respect que leur doit la nation : « En tant qu'ancien international on me chasse des stades, je n'ai pas accès à la loge officielle. Pourtant j'ai porté le drapeau national »