Ministère des Sports : Conflit explosif entre le ministre Khady Diène Gaye et une responsable contestataire !

Une querelle longtemps enfouie a récemment éclaté au Ministère des Sports, opposant le ministre Khady Diène Gaye à une responsable du département de la formation et de la coopération, Mareme Kane Diallo, qui remettrait en question son autorité. Selon le journal Source A, les deux femmes ont toujours eu des difficultés à coexister au sein du ministère. La tension entre elles était palpable.



Au moment des faits, Mme Diallo occupait le grade A3, tandis que le ministre actuel, Khady Diène Gaye, était déjà classée dans la catégorie A entre 2009 et 2015, comme le rapporte le quotidien Source A. Par conséquent, la nouvelle ministre ne pouvait pas accepter d'être subordonnée à une personne de rang inférieur qui venait d'être affectée au ministère des sports.



Dans le passé, Mme Gaye aurait exprimé son mécontentement en écrivant une lettre de protestation à l'ancien ministre des Sports, Matar Bâ. Par la suite, elle avait été mutée au poste de cheffe de service des Sports de la Région de Dakar. Ainsi, suite à la nomination du ministre Khady Diène Gaye, Mme Diallo aurait décidé de ne pas travailler sous ses ordres et a préféré présenter sa démission, selon la même source.



Malgré les tentatives de médiation entreprises par Mbagnick Ndiaye, ancien ministre des Sports, et d'autres personnalités, Mme Diallo est restée inflexible dans sa décision de quitter le ministère. Les efforts visant à résoudre ce différend n'ont donc pas abouti jusqu'à présent.