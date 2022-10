Yankhoba Diattara depuis le Qatar… : « Les dispositions seront prises pour accorder à la communauté sénégalaise vivant à Doha, 250 tickets par match…

Toujours dans le cadre de la mission de prospection qu’il dirige au Qatar en perspective de la coupe du monde de football (20 novembre au 18 décembre), Yankhoba Diattara, le ministre des sports, a rencontré les sénégalais vivant à Doha. Au cours de cet aparté, il a été surtout question des dispositions à prendre pour leur permettre de participer activement à cette fête du football.

C’est ainsi que le ministre chargé du sport a fait savoir que : « La communauté sénégalaise basée au Qatar est assurée que des dispositions seront prises pour accorder à la communauté sénégalaise vivant à Doha un quota de 250 tickets par match. C’est vrai que nous avons un nombre de tickets assez limité, mais nous ferons tout pour vous accorder un quota. »

Poursuivant, Yankhoba Diattara annonce que son ministère en collaboration avec la fédération sénégalaise de football et tous les services concernés, feront en sorte que le comité de supporters des Lions à Qatar soit bien équipé.

« Les Lions arrivent au Qatar le 16 novembre et le premier contact qu’ils auront avec la communauté sénégalaise, le premier 12ème Gaïndé ce sera avec vous. Donc nous comptons sur votre mobilisation pour donner de la motivation et plus de courage à nos Lions. Nous essaierons de vous doter de supports de t-shirts, de maillots, de foulards et de casquettes pour vous permettre de participer à cette coupe du monde de manière très honorable. »