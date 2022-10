Yankhoba Diattara à Sadio Mané : « C'est la consécration du travail, du sérieux, de la rigueur, du talent et de la passion ! »

À l’instar de l’ensemble du peuple sénégalais et du président Macky Sall, le ministre des sports, Yankhoba Diattara, a adressé ses vives félicitations à Sadio fraîchement désigné deuxième meilleur joueur du monde en 2022.



« Félicitations à Sadio Mané qui occupe la 2e place du Ballon D'Or France Football 2022. C'est la consécration du travail, du sérieux, de la rigueur, du talent et de la passion. Avec ce titre, Sadio a honoré tout le sport sénégalais. En attendant de soulever le graal l'année prochaine... Yes Sadio can ! Aythia Gaïndé ! »