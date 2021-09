Yacine Diop (Ailière des Lionnes) : « Je n’ai pas de statut particulier. C’est l’équipe qui m’intéresse »

Omniprésente lors des deux premiers matches de l’équipe nationale féminine, durant cette 25ème édition de l’Afrobasket, Yacine Diop (25 ans, 1m78) est en train de confirmer tout le bien qu’on pense d’elle.

Pourtant la nouvelle coqueluche de la tanière n’entend pas laisser son statut de vedette et sa grande popularité la déconcentrer ou lui monter à la tête.

Après avoir survolé le match contre l’Égypte, du haut de ses 19 points, 4 rebonds, 06 passes décisives et 08 interceptions, Yacine qui a eu la meilleure évaluation de la partie (+27), reste sereine.« Merci à mes coéquipières qui m’ont permis de marquer ces 19 points là. Elles ont fait tout le job, et m’ont fait confiance. C’est pourquoi j’étais plus à l’aise sur les tirs à mi-distance… »

La joueuse de Charnay Basket Bourgogne Sud (France), refuse d’arborer le costume de Superstar de la team Sénégal. « Je n’ai pas de statut particulier. Pour moi, le statut général c’est celui de l’équipe… C’est l’équipe qui m’intéresse. Mon statut personnel ou mes statistiques ne m’intéressent pas. Nous sommes venues ici en équipe et nous comptons gagner cet Afrobasket en équipe... »



Avec une belle moyenne de 19 points, 6 rebonds et 3 passes, elle porte la sélection à bout de bras.

Après avoir intégré la sélection A en 2016, Yacine Diop en est à son deuxième Afrobasket après celui de 2019 et la finale perdue 60 à 55 contre le Nigeria.