« Xeyuu Ndaw gni » : Mame Diarra Fam plaide pour l’insertion professionnelle des étudiants diplômés en énergie pétrolière.

Dans le cadre de l’équité et l’égalité conformément à la vision du Chef de l’État de faire grimper le taux d’employabilité des jeunes à travers le programme « Xeyuu ndaw gni », la parlementaire Mame Diarra Fam a plaidé lors de la séance pléniaire de ce 11 décembre pour l’insertion des étudiants sénégalais revenus de Russie, diplomés en energie pétrolière.



En outre, la députée a soulevé les manquements qui existent dans les modes de paiement de l’électricité. Il s’agit entre autres du manque de régularisation et de réglementation de la gestion des compteurs électriques et des prestataires de la Senelec pour une normalisation des marchés.



Par conséquent, elle a énuméré des stratégies qui pourraient constituer une voie d’amélioration du système de distribution. Elle terminera son propos en disant que « la Centrale à charbon de Bargny doit être une priorité pour le ministère », un autre point qui n’a pas pu être détaillé faute de temps...