Women Basketball league Africa : l'ASCVD perd la bataille de la 3ème place contre APR

L’ASCVD, hôte de la compétition, a connu une fin de tournoi difficile en perdant son duel pour la 3e place face à l’APR (Rwanda). Malgré une prestation honorable, le club local termine à la 4e position.



Le scénario était intense pour l'équipe de Tapha Gaye. Sur le parquet du stadium Marius Ndiaye, l'ASCVD avait montré de belles séquences de jeu et beaucoup de détermination, mais une nouvelle fois, comme en demi-finale la chance ne leur a pas souri, la victoire leur a encore échappé au bout des doigts.



Devancée dès le début du match, avec un écart de 12 points en faveur de l’APR, l'ASCVD semblait en difficulté face à une équipe très performante. Cependant, grâce à une profondeur de banc, l'ASCVD a réussi à réagir.



Des performances de Ndèye Maty Mbaye qui signe sa meilleure performance du tournoi avec 25 points et le duo Sissoko (18 points) et Dabou (14 points) qui s'est le plus illustré dans ce tournoi, ont permis à l'ASCVD de renverser l’APR avant la mi-temps, égalisant sur un tir au buzzer de Sissoko (37-37).



Au retour des vestiaires, le match s’est resserré. Ndoumbé Mbodj a brillé en défense, captant 14 rebonds, dont 11 défensifs. Cependant, l’APR pouvait compter sur un trio de joueuses de talent notamment l’Américaine Kierstan Bell, auteure d’un double-double (25 points, 10 rebonds), Italee Lucas, 30 points et Shaina Pellington, 22 points.



Les deux équipes se sont livrées une bataille acharnée, l’APR terminant le troisième quart-temps avec un léger avantage (59-58).



Malgré une avance de 8 points, l'ASCVD a vu l’APR revenir grâce à une démonstration de Lucas pourtant pénalisé par les fautes (4 fautes). Elle a arraché une prolongation (82-82).



La sortie de Founé Sissoko pour cinq fautes en début de prolongation a affaibli les Sénégalaises. Malgré leurs efforts, les filles de Tapha Gaye n’ont pas pu contenir les assauts adverses. L’APR, plus adroite dans les moments décisifs, a scellé la victoire sur le fil (96-94).



Un bilan mitigé pour l’ASCVD