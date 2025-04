« White Dream » ou rêve noir ? Le business trouble d’un night-club des Almadies éclaboussé par la cocaïne

Le rêve vire au cauchemar pour Ousmane Diatta, alias « Soundiata », propriétaire du très select night-club White Dream, niché au cœur des Almadies. Selon les révélations du journal Libération, l’homme d’affaires est actuellement en garde à vue dans les locaux de l’Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS), dans le cadre d’une affaire de trafic de drogue et de blanchiment de capitaux.







Ce coup de filet est le fruit d’une opération de longue haleine menée dans la discrétion la plus totale par les limiers de l’OCRTIS, ciblant spécifiquement un réseau impliquant plusieurs bi-nationaux. D’après les informations exclusives de Libération, tout commence le 12 février dernier, lorsque les enquêteurs procèdent à l’arrestation silencieuse de Sidy Diatta, le grand frère d’Ousmane Diatta. Une interpellation qui passera presque inaperçue, mais qui marquera le début du démantèlement d’un réseau tentaculaire.







Les deux frères Diatta n’étaient pas de simples acteurs secondaires dans cette affaire. Ils sont tous les deux liés à une figure bien connue des services de sécurité : Sylvain Mendy, plus tristement célèbre sous le sobriquet de « Scarface ». Ce dernier avait été arrêté en mai 2024 en possession de 22 kilos de cocaïne, un record dans le milieu. Une saisie qui, visiblement, n’était que la partie émergée de l’iceberg.







Le White Dream, jusqu’ici réputé pour ses soirées huppées et fréquenté par une clientèle cosmopolite, se retrouve désormais au centre d’un réseau de narco-financement présumé. Si l’enquête suit son cours, les premiers éléments laissent entrevoir un système bien huilé, mêlant trafic international, blanchiment d’argent et couverture légale via l’exploitation d’établissements de nuit.