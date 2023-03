Week-end des Lions : Krepin Diatta et Habib Diallo buteurs, Sabaly et Ilimane Ndiaye également au top !

Le week-end des joueurs de l’équipe nationale du Sénégal est pour le moins rayonnant, notamment ce dimanche où les Lions ont fait parler d’eux dans leurs clubs respectifs. C’est le cas du milieu de terrain offensif de Monaco, Krépin Diatta qui a marqué son 3ème but de la saison (2 passes décisives en L1), permettant au club du Rocher de s’imposer 2-0 face à Ajaccio. Krépin qui est entré à la 70ème minute, enchaîne les bonnes prestations depuis plusieurs journées après une absence de plus d’un an suite à une blessure aux ligaments croisés du genou.