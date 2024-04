Warner Bros. annonce la production d'un film sur l'histoire vraie du premier Samouraï noir, Yasuke

La société de production américaine, Warner Bros., ambitionne de relater le vécu du légendaire premier Samouraï noir d'origine mozambienne, Yasuke. Un projet cinématographique qui sera dirigé par le jeune cinéaste ghanéen, Blitz Bazawule, qui s'est déjà chargé de la production de " La couleur pourpre".

Warner Bros. ressort vainqueur d'un long combat acharné avec trois autres studios de production et plateforme streaming, qui partageaient le souhait de mettre la main à la patte sur la dernière écriture du directeur Blitz Bazawule, provisoirement intitulé : " Black Samuraï ", soit "Le Samouraï noir."

Bien qu'il n'y ait pas plus d'information, le magazine Variety, prévient de ne surtout pas s'attendre à un biopic fidèle à l'histoire, car apparemment, le film suivra plutôt une ambiance similaire à celle de 300 et de Mad Max.

Yasuke, aussi connu sous les noms de Kuro-san (kuro signifiant noir) ou Kuro-suke, est le nom japonais d'un servant et porteur d'arme d'origine africaine, né en Mozambique. On sait très peu de choses à son sujet, mais les principales sources prouvant son existence se situent dans les écrits que sont l'Histoire ecclésiastique des isles et royaumes du Japon écrite par François Solier et les mémoires d'Oda Nobunaga. L'histoire de Yasuke a déjà été dépeinte dans une série animée...