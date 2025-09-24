Waly Seck dans l’œil du cyclone : une convocation imminente dans l’affaire des 5,5 milliards !

L’étau judiciaire se resserre autour de l’affaire des transactions suspectes de 5,597 milliards de francs CFA qui secoue les milieux politiques, économiques et médiatiques. Dans son édition de ce mercredi 24 septembre, le quotidien Libération révèle que l’instruction menée par le parquet financier progresse à grands pas, avec déjà l’interrogatoire de la quasi-totalité des protagonistes cités dans ce dossier explosif.



Parmi les figures déjà inquiétées, Ibrahima Ba, fils de l’ancien Premier ministre Amadou Bâ, son chauffeur Cheikh Tidiane Seck ainsi que l’homme d’affaires Saliou Sylla ont été placés sous mandat de dépôt. L’ancien ministre de l’Énergie Samuel Sarr et le patron de Lansar Auto, Mahmadane Sarr, ont également été entendus par les enquêteurs, ce dernier ayant même été extrait de prison pour les besoins de son audition.



Mais le feuilleton judiciaire pourrait connaître un nouveau rebondissement dans les prochaines heures. Toujours selon Libération, le chanteur Waly Seck, récemment rentré au Sénégal, figure désormais dans le viseur des enquêteurs et pourrait être convoqué et auditionné à tout moment. Les magistrats souhaitent l’entendre sur d’éventuels liens ou flux financiers mentionnés dans le rapport de la Centif (Cellule nationale de traitement des informations financières), qui a déclenché cette vaste enquête.