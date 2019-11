Wade se réconcilie avec Madické Niang après l’intervention du Khalife Général des Mourides

Le Khalife Général des mourides Serigne Mountakha Mbacké a réussi à réconcilier Me Abdoulaye Wade d’avec son ami Me Madické Niang après une brouille entre ces derniers datant de la Présidentielle dernière. Me Madické avait outrepassé les ordres de Me Wade en se présentant lors de cette élection, ce qui lui avait valu d’être exclu du PDS avec d’autres responsables.

Mais cette brouille est désormais de l’histoire ancienne et cela grâce au Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, qui a envoyé le vendredi 15 novembre dernier son frère Serigne Issakha Mbacké, ancien Ambassadeur, auprès du Président Abdoulaye Wade pour lui transmettre un message dans lequel le Khalife Général des Mourides souhaitait sa réconciliation avec Madické Niang. Une demande à laquelle selon un communiqué, le Président Wade a répondu positivement, arguant que « le vœu du Kalif étant un Ndigeul, pour sa part, le Kalif pouvait considérer la réconciliation comme déjà faite ». Une entente selon toujours la même source qu’avait aussi souhaitéeMe Madické Niang qui « avait dit au Khalife qu’il avait toujours souhaité cette réconciliation et que, pour cette raison, il n’avait voulu ni occuper ni louer la maison de Fann qu’il avait prêtée au Président Wade, ajoutant que les clefs étaient toujours à sa disposition ».



Les deux hommes, à la suite de cette médiation, auraient échangé au téléphone quelques mots avant que Me Madické Niang ne donne son accord pour se rendre au domicile du Président Wade à sa convenance...