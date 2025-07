WASHINGTON - Trump presse les dirigeants africains lors de leur rencontre, leur demandant de « faire preuve de brièveté »

Toujours lors de ce déjeuner de travail à la Maison Blanche réunissant cinq chefs d’État africains, Donald Trump a suscité des réactions mitigées en appelant ses invités à écourter leurs interventions. Le président américain a demandé aux dirigeants de « faire preuve de brièveté », invoquant un engagement ultérieur. En des termes plus clairs, il leur a demandé d’écourter leurs discours, précisant qu'il devait quitter leur réunion pour un autre événement.



Ce geste risque d’être perçu par certains observateurs comme un manque de considération diplomatique. Il faut rappeler que Trump est déjà critiqué pour son approche transactionnelle des relations internationales et sa réduction de l’aide publique au développement.



L’événement, censé renforcer les partenariats économiques entre les États-Unis et des pays africains riches en ressources stratégiques, pourrait ainsi raviver les inquiétudes quant à la place accordée au continent dans la politique étrangère américaine.