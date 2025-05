Vulgarisation de l'homosexualité au Sénégal : Le film "Timpi Tampa" pointé du doigt par "And Samm Jikko Yi"

Ce samedi 17 mai 2025, le collectif And Samm Jikko Yi s’est réuni devant la mosquée inachevée de Yoff pour réaffirmer son engagement dans la lutte pour la criminalisation de l’homosexualité au Sénégal. Lors de cette déclaration, le collectif a rappelé les démarches entreprises depuis 2024, notamment le dépôt d'un mémorandum à la présidence, à la primature et à l’Assemblée nationale, exprimant son indignation face à des discours perçus comme une promotion de l'homosexualité. Le collectif dénonce également la diffusion du film sénégalais "Timpi Tampa", accusé de promouvoir un message LGBTQI+, et appelle à une enquête sur une prétendue agression menée par des homosexuels étrangers sur le territoire sénégalais. "And Samm Jikko Yi" insiste sur la nécessité de combler le "vide juridique" de l'article 319 du Code pénal, qui, selon eux, ne condamne pas explicitement la promotion des valeurs LGBTQI+. Le collectif appelle donc à l'adoption urgente d'une loi renforçant les sanctions contre les pratiques et la promotion de l'homosexualité, affirmant sa détermination à poursuivre sa mission au service du peuple sénégalais.