Vol en réunion et session de chanvre indien : L’Anglais, Ba Candé et une partie de la bande tombent avec des bijoux en or d’une valeur de 5,6 millions, du chanvre indien

Des bijoux en or d’une valeur de 5,6 millions volés, 500 grammes et plus de 100 cornets retrouvés auprès d’une bande composée de 6 malfrats et d’autres activement recherchés par les limiers du commissaire central Adramé Sarr de la police de Ziguinchor.

L’enquête a été déclenchée suite à la plainte déposée par la victime A. Diabaté domicilié à Candé pour vol en réunion commis la nuit avec effraction. Lors de l' interpellation des malfrats, il s’y est ajouté comme chef d’inculpation, recel et offre ou cession de chanvre indien. Les faits ont été commis dans la nuit du 23 au 24 octobre 2021.

C’est un groupe d'individus qui est entré dans sa chambre en emportant sa boîte à bijoux contenant chaînes, bracelets et bagues en or d’une valeur de 5,6 millions, un portable de marque Tecno et un ventilateur.

Les limiers du commissariat central de Ziguinchor, après la plainte, n'ont pas perdu de temps et en un temps record, ont retracé et localisé le téléphone portable. Il s’en est suivi l’interpellation du receleur du portable P. Guissé âgé de 30 ans. Acculé par les enquêteurs, il a commencé à déballer, dénonçant au passage un certain A. B. Diagne âgé de 26 ans. Lui aussi interpellé, a reconnu être l’auteur du forfait. C’est de là que les enquêteurs ont découvert la vraie piste pour retrouver le contenu de la boîte à bijoux en or de A. Diabaté. Il a avoué avoir remis une partie des bijoux au nommé M. Bâ dénommé Ba Candé et un certain L. Sané alias l’Anglais qui a dissimulé une partie du butin derrière le mur de la gare routière.

Au cours de l’arrestation de M. Bâ, les enquêteurs ont fait une autre découverte. C’est 100 cornets de chanvre indien et 500 grammes du même produit qui ont été trouvés dans sa chambre. Sachant que les limiers sont sur ses traces, il a voulu incinérer le produit prohibé. Mais ce sera peine perdue.

En effet, les investigations poursuivies, ont permis d’arrêter le reste de la bande composée de l’Anglais, O. Faty et S. Guèye. Tous retrouvés en possession d’une partie des bijoux volés.

La première bande est arrêtée le 09 novembre dernier et le reste le 12 du mois. Au terme de 48h de garde à vue, ils ont été tous déférés au parquet.

Selon des sources proches du dossier, d’autres personnes également citées dans cette affaire sont activement recherchées par la police.