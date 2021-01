Vol de voiture : Le fils d’un "grand" journaliste chroniqueur arrêté à Saly et mis à la disposition du commissariat du Plateau.

On n’a souvent pas l’enfant qui nous ressemble. Cette vérité semble s'appliquer à plusieurs garnements de nos célébrités qui se révèlent être de « petits caïds » à l’âge adolescent. Après la fille d’un célèbre chanteur emprisonnée pour agression, Dakaractu tient une information de taille sur le fils d’un célèbre journaliste-chroniqueur de nos plateaux télés, spécialiste des petits larcins. Mais comme le dit l’adage qui vole un œuf volera…un bœuf, notre bonhomme a lui fait son choix sur une voiture.

En effet, révèlent les sources de Dakaractu, le voleur âgé d'environ 25 ans -et visiblement pas sur les traces de son père-, a volé une voiture il y a de cela quelques jours devant la cathédrale de Dakar. Il a ensuite eu l’idée de changer la plaque d’immatriculation afin de pouvoir refourguer la voiture à un quidam. Il s’est donc rendu à Saly pour ce faire. Malheureusement, le signalement de la voiture avait été donné et la police donc à ses trousses. Et c’est dans la station balnéaire que le délinquant a été repéré avant-hier, nous informe-t-on. Sommé de s’arrêter, il aurait même selon les mêmes sources de Dakaractu, essayé de foncer sur les limiers. La voiture a dérapé et s’est encastrée sur un muret. Arrêté, le petit voyou a été mis à la disposition du commissariat du Plateau, qui a dépêché une équipe aux heures du couvre-feu pour aller récupérer le garnement. À signaler aussi que c’est le Commissariat du Plateau qui avait au préalable lancé le signalement de la voiture. Il devrait être déféré incessamment.

Quid des rapports entre le voyou et son père ? Les sources de Dakaractu révèlent que ce dernier aurait totalement « démissionné » de l’éducation du petit. Et ce n’est pas la première fois qu’il est interpellé pour des cas de vol, comme notifié plus haut. Il était déjà depuis très jeune, un habitué du commissariat de Dieuppeul, nous a-t-on enfin dit...