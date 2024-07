Vol de 30 poteaux électrique : Un vaste réseau écroué à Sagatta

Trois individus dont un entrepreneur ont été arrêtés par la gendarmerie de Sagatta. Selon L’Observateur qui donne l’information, ces individus seraient à la tête d’un vaste réseau. Leur spécialité selon le journal, c’est le vol de poteaux en béton et de câbles électriques.







Selon une plainte, 30 poteaux électriques dont le prix à l’unité coûte entre 92.000f et 115.000f qui ont été volés dans un dépôt du plaignant. Les hommes en bleu ont dès lors mis en place une stratégie pour surveiller les lieux.







C’est seulement deux mois après cette opération de vol fructueuse que les gendarmes ont mis la main sur des voleurs à bord de camion. C’était le 02 juillet aux environs de 23 heures que finalement B. Diop, électricien vivant à Kébémer et C. Diack, chauffeur de son état, ont été arrêtés.







Entendu, B. Diop a dénoncé son receleur N. Mbaye entrepreneur de son état qui est tombé dans un piège tendu par les enquêteurs de la gendarmerie.