Vol à l'arraché avec moyen de locomotion : Moussa Diallo, 23 ans, prend six mois ferme pour avoir tenté prendre de force le téléphone de Khadidiatou Barry.

Moussa Diallo âgé de 23 ans est en détention depuis le 14/ 07/2022 au palais de justice de Dakar. Il était ce 18 Juin 2022 devant la barre du tribunal des flagrants délits pour vol à l'arraché contre la dame Khadidiatou Barry au Point E.



« Je quittais mon domicile pour rejoindre ma mère qui vend au marché Dior. À hauteur du Point E, la poignée de mon engin a touché la main de Khadidiatou Barry et son téléphone portable est tombé. Du coup elle a crié « au voleur, voleur » ... Par la suite, j'ai freiné. C'est là que les jeunes du quartier m'ont trouvé et m'ont frappé avant de me livrer à la police en me regardant vous vous rendez compte que j'ai été torturé. Regardez j'ai la bouche endommagée, j'ai même des fois du mal à vous entendre, parce que mon ouie est aussi affectée », s’est défendu le suspect.



« Une fois aussi à la police, poursuit-il, j'ai été torturé pour accepter que je tentais de voler le téléphone de Khadidiatou », a-t-il lâché.



Le prévenu a nié les faits qui lui ont valu la détention.

Cependant, selon le procureur, des éléments concordants prouvent que Moussa a bien tenté de voler la dame. Le maître des poursuites soutient qu’après avoir tenté de la voler, il a pris la fuite. C'est un taximan qui l’a suivi et a aidé les jeunes à le capturer.



Selon toujours le procureur Moussa a accepté ces faits devant l'enquêteur. Pour lui cela suffit pour qu'il soit condamné à deux ans de prison.



Le juge abordera dans le même sens. En délibéré, Moussa Diallo est condamné à deux ans d'emprisonnement dont 6 mois ferme...