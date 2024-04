Sommet de la jeunesse des Nations Unies 2024 : Sadio Mané encourage l’utilisation de l'IA pour le développement

Le Sommet de la Jeunesse des Nations Unies pour la session africaine s'est tenu récemment, mettant en évidence le rôle essentiel des jeunes dans la création de solutions durables et innovantes pour renforcer l'Agenda 2030 et éradiquer la pauvreté en temps de crise. L'événement auquel a pris part Sadio Mané a été axé sur l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) pour le développement durable en Afrique.

Avec plus de 200 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans, l'Afrique possède la population de jeunes la plus nombreuse au monde. Cette jeunesse représente à la fois des défis et des opportunités pour le continent, notamment en matière de sécurité alimentaire, d'accès à l'eau potable, de services sociaux et d'emploi. Pour exploiter le potentiel de cette population, il est crucial de mettre l'accent sur une éducation de qualité, notamment dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation.

Le discours de Sadio Mané, footballeur sénégalais et fervent défenseur de l'éducation et du développement en Afrique, a souligné l'importance de l'investissement dans l'éducation de qualité et les infrastructures numériques. Il a annoncé la construction d'une école du primaire au lycée au Sénégal, financée sur ses propres fonds, afin de contribuer à l'objectif de développement durable de l'ONU en matière d'éducation.

Lors de son allocution, Mané a également évoqué des investissements dans des infrastructures pour relier des villages sénégalais aux routes, aux marchés, à l'eau et à l'électricité, créant ainsi des opportunités d'emploi pour les jeunes. Le discours du champion d’Afrique sénégalais a également souligné l'importance de la Zone de libre-échange continentale africaine, qui favorise le commerce intra-africain et offre des opportunités économiques importantes pour le continent.

Cette initiative permettrait de sortir 50 millions de personnes de la pauvreté et d'augmenter le commerce de 450 milliards de dollars. Le Sommet de la Jeunesse des Nations Unies a mis en lumière l'engagement de la jeunesse africaine à utiliser l'IA pour promouvoir le développement durable. En investissant dans l'éducation, les infrastructures et les opportunités économiques, les jeunes africains sont déterminés à façonner un avenir meilleur pour leur continent.

D’après Mané, le développement durable en Afrique nécessite une population en bonne santé et des systèmes de santé solides. Cependant, l'Afrique est en retard pour atteindre ses objectifs de développement et l'ODD 3 sur la santé et le bien-être. L'IA offre des opportunités pour améliorer l'accès aux soins de santé, réduire les coûts et accélérer les temps de traitement. Il est essentiel d'investir davantage dans la santé et de renforcer la production pharmaceutique en Afrique.

Il n’a pas manqué de rappeler que « la pandémie de Covid-19 a révélé les faiblesses des systèmes de santé africains et la dépendance aux importations pharmaceutiques. Il est crucial de se préparer à de futures pandémies », a souligné l’ancien attaquant de Liverpool. « L'IA peut jouer un rôle clé dans le développement durable de l'Afrique. Il est également important de promouvoir la paix et la sécurité pour atteindre ces objectifs », conclut Sadio Mané.

L'utilisation de l'IA a été présentée comme un moyen de stimuler le développement durable et la paix en Afrique. Cependant, il est essentiel que la population africaine soit formée et consciente de l'utilisation sûre et responsable de ces technologies. « L'accès à l'internet est un défi majeur, car près de 90% de ceux qui pourraient aller à l'école en Afrique n'ont pas accès à Internet », selon toujours le footballeur sénégalais.