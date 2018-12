Voici les 8èmes de finale de la Ligue des champions 2018-2019 !

Après plusieurs jours d'attente, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions a eu lieu ce lundi 17 décembre 2018 en Suisse, au siège de l'UEFA. Aujourd'hui nous connaissons les chocs de cette première étape de la phase finale.



Alors qu'il ne reste plus que seize clubs en compétition, ils ne seront plus que huit dans les prochains mois. Les matches aller auront lieu les 12,13, 19 et 20 février et les matches retour auront lieu les 5, 6,12 et 13 mars 2019.



Le choc le plus corsé reste sans aucun doute celui entre l'Atlético Madrid et la Juventus, deux favoris pour le titre. Quant au Paris Saint-Germain, il jouera contre Manchester United. Moins de chance pour Lyon qui hérite du FC Barcelone.



Voici les huit chocs des huitièmes de finale de la Ligue des champions :



Schalke 04 - Manchester City



Atlético Madrid - Juventus Turin



Manchester United - Paris-Saint-Germain



Tottenham - Borussia Dortmund



Olympique Lyonnais - FC Barcelone



AS Roma - Porto



Ajax Amsterdam - Real Madrid



Liverpool - Bayern Munich