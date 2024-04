Visite en Gambie : BDF remercie son homologue gambien pour l'accueil exceptionnel...

Le chef de l'Etat Sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, s'est réjoui de son déplacement, ce samedi 20 avril en République sœur de Gambie et de l'accueil que lui a réservé son homologue gambien, le Président Adama Barrow.

Dans un post sur X, il indique : "Je remercie chaleureusement mon frère le Président Adama Barrow pour l’accueil exceptionnel et l’hospitalité généreuse qui m’ont été réservés, ainsi qu’à ma délégation". Aussi, poursuit-il, "la disponibilité du Président Barrow, la ferveur et l’enthousiasme des populations sorties en masse pour nous acclamer prouvent que la Gambie et le Sénégal font un et que tout nous lie", a souligné BDF. Ce dernier affirme que sa détermination sera constante pour œuvrer avec son homologue gambien au renforcement de la coopération dans tous les domaines...