Visite des gaziers, fournisseurs d'oxygène : Abdoulaye Diouf Sarr salue l'élan patriotique des chefs d'entreprise.

Le ministre de la Santé et de l'Action Sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a procédé à la visite des structures qui produisent de l'oxygène médical. Les besoins en oxygène sont énormes dans les établissements sanitaires et dans les CTE où sont hospitalisés les malades atteints de Covid-19. Le ministre a donc rencontré les chefs de ces entreprises pour asseoir une collaboration pour une riposte sanitaire plus ardue.



Sur ce, Abdoulaye Diouf Sarr a souligné que l'oxygène est le premier médicament de la Covid-19 et a salué la posture citoyenne de ces gaziers qui ont accepté la main tendue de l'autorité sanitaire...