Visite de Malick Gakou chez le Khalife général des Mourides à Touba

Je me suis rendu, ce Jeudi 03 Mai 2018, dans la ville sainte de Touba, avec une forte délégation du Grand Parti, afin de me recueillir auprès du Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.



Nous avons sollicité ses prières pour le triomphe de ma candidature à l'élection présidentielle de 2019 et le succès de notre idéal pour le Sénégal.



Nous avons également sollicité les prières du saint homme pour le démarrage de la deuxième phase de la Caravane de l'espoir dans le cadre de la vulgarisation du Programme alternatif Suxxali Senegaal (PASS).



Nous rendons grâce à Dieu et souhaitons le meilleur pour le SENEGAL.





Dr Malick GAKOU

Président du Grand Parti