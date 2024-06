Visite dans les villages impactés par les ICS: " Nous avons constaté ici un apartheid...Des populations qui sont malmenées, torturées dans leurs droits (Birahim Seck, Forum Civil)

Le coordinateur du Forum civil, Birahim Seck a rendu visite cette après-midi aux populations des villages qui sont impactés par les Industries Chimiques du Sénégal ( ICS).



Parmi ces villages, l'on peut citer Ngakham2, Ngomène, Gade, Ndiané, Ndiakhaté, Ndomor, Dayamber etc, qui ont décidé d'ériger des barricades au niveau des installations de l'usine paralysant du coup les activités minières pour exiger le paiement de leurs indemnités et dénoncer du même coup l'impact négatif sur l'environnement.



Reçu par les populations, Birahim Seck a déploré leurs dures conditions de vie. " Nous avons constaté ici un apartheid et le mot n'est pas de trop! Nous avons une frange des travailleurs des ICS qui sont très bien lotis, très bien entretenus, à côté nous avons constaté également des populations qui sont laissées en rade. Des populations qui sont malmenées, torturées dans leurs droits surtout dans leurs droits sociaux, économiques et culturels".



Poursuivant, le coordinateur du Forum Civil d'enfoncer le clou. " Il n'est pas acceptable que cette situation perdure. Il faut impérativement que les autorités au plus haut niveau prennent à bras le corps cette situation. Les ICS ne peuvent pas engranger des milliards dans un premier temps, devoir des milliards à l'État du Sénégal et vouloir devoir de l'argent aux populations...", a-t-il pesté.



Avant de demander au minsitre des mines Birame Soulèye Diop de se rendre sur les lieux pour s'enquérir de la situation des populations qui dorment depuis plus de 10 jours sous des tentes...