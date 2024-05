Visite au Nigeria : Le président Bassirou Diomaye Faye a reçu le président de la commission de la Cedeao

La réforme et l’unité au sein de la Cedeao est un des vœux du régime "Diomaye Sonko". En effet, l’organisation sous régionale traverse une crise majeure avec la sortie des États du Mali, du Burkina Faso et du Niger marquée par des décisions impopulaires qui ont fragilisé et même décrédibilisé l’institution vieille de 50 ans.





En séjour au Nigeria dans le cadre des échanges et de la coopération entre le Sénégal et le Nigeria, le président Bassirou Diomaye Faye a reçu le président de la Commission de la Cedeao, Omar Alieu Touray. Ce dernier s'est réjoui d'avoir reçu les orientations et l’engagement du Président Bassirou Diomaye Faye à œuvrer pour l’unité de la Cedeao et de l’intégration régionale.