Visite Officielle : Samuel Eto’o, l’ambassadeur du mondial Qatar 2022, sera au Sénégal du 16 au 17 août…

Samuel Eto’o et une délégation du Qatar Supreme Committee & Legacy seront en visite au Cameroun, au Sénégal et au Ghana, les pays d’Afrique subsaharienne participant à la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar pour dialoguer avec les fédérations de football, les supporters de football et les médias. L’information a été donnée par la fédération sénégalaise de football (Fsf.)



L’ancien attaquant international camerounais, Samuel Eto’o, sera à Dakar pour une visite officielle de deux jours (16 au 17 août.) En qualité d’ambassadeur de la coupe du monde 2022 suite au choix porté sur sa personne par le pays organisateur, Eto’o fera une tournée sur le continent africain (Sénégal, Ghana, Cameroun) afin de lancer la grande messe du football mondial à quelques trois mois du coup d’envoi.



D’après le communiqué de la Fsf : « Pour de nombreuses équipes et fans, c’est la première fois qu’ils jouent au Qatar, nous cherchons donc à relayer des informations sur le pays et l’expérience unique qu’ils vivront pendant le tournoi. Les fans locaux et les représentants des médias seront en mesure d’obtenir les informations les plus récentes sur le concept d’accueil unique de Qatar 2022, la préparation au tournoi, l’hébergement, Hayya (fan ID), l’expérience des fans et d’autres sujets pertinents. »



Samuel Eto’o sera attendu à la Place du Souvenir Africain le mardi 16, entre 14h et 16h pour une rencontre avec les fans, mais aussi dans le cadre d’une conférence de presse avec la presse locale et internationale. La visite officielle se poursuivra le mercredi avec un passage au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio (11h00 Gmt) et puis au centre de formation de Génération Foot à Déni Biram Ndao vers 17h…