Visite Camp Dial Diop : Le ministre des Forces Armées salue la maîtrise parfaite des problématiques et de l’environnement sécuritaires

Le ministre des Forces Armées, le général Birame Diop a réservé sa première visite de prise de contact au camp Dial Diop de Dakar. Après la revue des troupes et la rencontre à huis clos avec l’état-major des Armées, le ministre est revenu sur les différentes présentations qui lui ont été faites par le CEMGA et les chefs de services. « Nous avons pu nous rendre compte d’une maîtrise parfaite des problématiques sécuritaires qui font face à nous, des enjeux sécuritaires auxquels nous sommes confrontés. Et une bonne maîtrise de l’environnement sécuritaire tant au niveau national qu’au niveau de notre voisinage immédiat et lointain » laisse entendre le général.







Face au cercle de feux qui entoure le Sénégal, l’ancien CEMGA rassure son successeur et toutes les forces armées. « Je peux vous dire que les autorités actuelles sont sur la même dynamique qui consiste à travailler sans relâche à mettre à la disposition des armées toutes les capacités dont-elles ont besoin pour exécuter la mission dont-elles ont besoin. Les gaps capacitaires qui ont été partagés seront adéquatement pris en charges par les nouvelles autorités pour que l’armée soit une armée opérationnelle » promet le ministre.







Toutefois, il reconnaît les efforts déployés par le régime précédent. « Les autorités ont fait ce qu’elles devaient faire pour mettre à la disposition des armées les capacités nécessaires de la mission des armées » conclut le ministre qui a commencé sa tournée de prise de contact au niveau des forces armées.