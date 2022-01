Violences électorales à Kaolack / Agression de Ameth Cissé : Un des mis en cause placé en garde à vue hier dans la soirée... Le plaignant s'est finalement désisté de sa plainte.

Les vidéos continuent de circuler sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une agression dont le sieur A. Cissé a été victime à Médina Baye du fait d'un groupe de personnes (des talibés d'un guide religieux) en cette période de campagne.





Quelques heures plus tard, Dakaractu est en mesure de vous informer qu'un des mis en cause a été interpellé et placé en garde à vue dans la soirée d'hier par la Police de Kaolack. Les deux autres jeunes impliqués ont pris la fuite et sont activement recherchés.



Aux dernières nouvelles, l'on nous a également appris que le plaignant, Ameth Cissé, s'est finalement désisté de sa plainte, à la suite d'un rapprochement entre les parties. Cette nouvelle donne pourra peut-être influer sur l'opportunité d'une décision d'apaisement souhaitée par les protagonistes, le dernier mot revenant cependant au Procureur de la République de Kaolack.