Violences commises contre les non-grévistes: Mansour Faye condamne et engage les FDS à prendre les dispositions pour permettre aux citoyens de vaquer en toute liberté et en toute sécurité

Mansour FAYE, Ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement lors du point qu’il tient en ce moment à la suite des 48 heures de grèves du Cadre Unitaire des syndicats des transports routiers du Sénégal (Custrs) a regretté l’impact économique de ce mouvement et les conséquences qu’il en engendré. Il a aussi condamné les violences commises contre certains acteurs qui veulent exercer leurs droits au travail. Le gouvernement a ainsi engagé toutes les autorités administratives compétentes, ainsi que les responsables des forces de défense et de sécurité de prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre aux citoyens de vaquer à leurs occupations en toute liberté et en toute sécurité. « L’Etat prendra toutes ses dispositions conformément aux lois et règlements en vigueur pour faciliter le déplacement des biens et des personnes » a-t-il aussi promis.