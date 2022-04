Violence policière / comment le sous-préfet et le commissaire de Dakar plateau et ses agents avaient traité ces activistes

Suite à leur arrestation lors de leur manifestation contre le parrainage, aux alentours du ministère de l’intérieur, les activistes avaient été durement. Parmi eux, des jeunes filles toutes maltraitées et jetées à des kilomètres de Dakar. Elles se sont engagées à combattre cela aujourd’hui lors du sit-in contre les violences policières.



Thierno Mouhamadou Sall, activiste et victime revient avec plus de détails sur les scènes de violence dont ils ont été victimes de la part du sous-préfet Diby Diallo, du commissaire Khady Fall et de leurs agents.