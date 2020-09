Violence conjugale : Manifestation de soutien à Mamasita, des associations retirent leur distinction à Sidiki Diabaté.

Le soutien à la compagne de Sidiki Diabaté s'organise désormais sur un plan social à Bamako. Des associations qui œuvrent sur le front de la violence faite aux femmes, ont fait plusieurs publications dans la presse locale, pour demander à la justice de poursuivre l'enquête et d'aller jusqu'au procès contre le fils de Toumani Diabaté.



Sur les réseaux sociaux, des posts pour réclamer justice pour Mamasita sont publiés. À ses côtés, plusieurs leaders associatifs et responsables de jeunes, ainsi qu'un représentant de la famille pour demander la poursuite de l'enquête contre le chanteur. Une somme d'argent a été collectée pour les frais médicaux de la victime.



Plusieurs labels et fondations ont annoncé avoir retiré à l’artiste des distinctions honorifiques qu'ils lui avaient attribués quelques semaines plus tôt, du fait de cette affaire de violence conjugale.