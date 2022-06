Violence à l’arène nationale : des chaises saccagées par les supporters de "Baba diakhalé"

Le combat de ce dimanche 19 juin 2022 qui opposait Sokh à Franc à l'arène nationale, a encore charrié de la violence. Elle a atteint des proportions alarmantes et dangereuses. L'incivisme a été noté après la défaite qu'a eu Baba Diaxal de Thiaroye contre Bébé Bismi de Cambérène, les supporters et accompagnateurs ont vandalisé les tribunes de l'arène nationale et une bagarre générale a éclaté opposant forces de l'ordre et supporters...