Vindicte populaire : quand les Sénégalais se font justice pour faire face à la recrudescence des cas d’agressions et de vols

L’expression d’un ras-le-bol généralisé







Par ailleurs, le sociologue certifié en Psychologie, Dr Abdou Khadre Sanoko pense que cette situation est due à un ras-le-bol généralisé que les Sénégalais sont en train d’exprimer. « Les Sénégalais pensent qu’il y a une sorte d’impunité qui s’exprime par le non-achèvement d’un certain nombre de poursuites enclenché à l’endroit des auteurs de ce genre d’actes odieux. Comme nous pouvons le constater, on a l’impression que, malgré les arrestations, le phénomène ne recule pas. Tout au contraire, on note une montée incontrôlée de ce genre de pratique », a fait savoir Dr Sanoko.







Poursuivant son argumentaire, il souligne que les individus veulent s’approprier la garantie de leur propre sécurité en prenant à bras-le-corps ce problème de sécurité pour répondre œil pour œil et dent pour dent afin que ces malfaiteurs reculent. « Cependant, il faut préciser que le monopole de la violence légitime incombe à l’Etat. Et si la population continue de prendre cette problématique pour son propre compte, il peut y avoir des répercussions disproportionnées. Car seul l’Etat détient le mécanisme et les outils nécessaires pour apporter des réponses précises par rapport à cette question », dit-il. Ainsi, le sociologue soutient que cette situation s’explique par un désenchantement civil des citoyens.







Le désenchantement civil du citoyen







Selon le sociologue, il y a un désenchantement civil du citoyen. Il note que les citoyens ont tendance à défier l’autorité pour essayer de régler leur propre problème. Pour lui, cette situation est grave, car on ne peut pas se permettre de poser un certain nombre d’actes odieux pour se protéger du danger. « Dans cette société, on a une crise de l’empathie, c’est-à-dire le relationnel est relégué au second plan ».







Le paraître, un facteur de regain de la violence







Analysant la situation de la multiplication des violences, le sociologue laisse entendre que nous sommes dans une société où le paraître est tellement promu que chacun veut ressembler à l’autre dans le sens du nantissement, de la richesse et de l’épanouissement. Par-là, il estime que nous n’avons pas tous les mêmes destins. « Parfois, nous avons l’impression qu’on porte sur les épaules d’autrui, l’explication de notre échec ou de notre manque de réussite. Ce qui fait que des personnes ont envie de prendre leur revanche sur la société. Cela engendre un dérèglement de la société », analyse-t-il.

En ce qui concerne la sécurité des biens et des personnes, il mentionne qu’il y a une certaine défaillance de la politique sécuritaire. C’est la raison pour laquelle il faut établir des rapports beaucoup plus policés entre les populations et les forces de sécurité afin d’instaurer la dénonciation des malfrats et des déviants.

Cependant, la nécessité de repenser un système sécuritaire adéquat est de mise pour des mesures salutaires et correctives afin de maintenir l’ordre public.