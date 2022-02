Ville de Ziguinchor / Ousmane Sonko aux conseillers : « être élu, ne doit pas rimer avec jouissance, avec facilité, au contraire c’est une responsabilité extrêmement lourde »

Après son installation à la tête de la ville de Ziguinchor, Ousmane Sonko s’est adressé aux différents conseillers et membres du bureau. Le premier magistrat de la ville de Ziguinchor en prenant la parole souligne que « Mr le préfet, vous l’avez dit. C’est un mandat. C’est une mission mais surtout un sacerdoce. Je le dis en ce qui me concerne et aussi à tous les élus. Car être élu, ne doit pas rimer avec jouissance, avec facilité au contraire c’est une responsabilité extrêmement lourde à laquelle on devra rendre compte devant ceux qui nous ont fait confiance et devant le créateur », fait-il savoir.



Cependant, il précise son orientation dans la gestion de la destinée des populations. « Donc, il nous faut rompre également une certaine façon de voir la politique ou on se bat énormément pour être élu. Et dès qu’on est élu on se bat pour se positionner au sein de l’instance dirigeante en songeant plus aux avantages qu’au travail qu’on devra rendre à ce peuple qui le mérite. Je serai un maire intransigeant sur ces questions. Nous avons beaucoup de travail », précise le maire nouvellement élu...