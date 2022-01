Ville de Rufisque / Locales 2022 : 13 candidats pour un fauteuil. Qui succèdera à Daouda Niang ?

De toutes les villes du Sénégal, la ville de Rufisque est très certainement, la ville la plus convoitée du pays. Il est vrai que du point du vue historique et financier ça pèse lourd le fauteuil de maire de Rufisque. Pour ces élections locales, dont la campagne a été lancée ce 08 Janvier, ils seront 13 à vouloir la chaise du maire sortant Daouda Niang du Pds.



Menée par le ministre Ismaïla Madior Fall, la coalition présidentielle sera aux prises avec Yewwi Askan Wi, dirigée par le Pr Omar Cissé de Taxawu Senegaal, et Wallu Sénégal représentée par Issa Paye du Pds. D'autres calibres vont se frotter à ces principales formations. Il s'agit du maire de Rufisque Est, Boubacar Albé Ndoye (APR), qui y va sous sa propre bannière, le maire de Rufisque Ouest, Alioune Mar, sous les couleurs de Gueum sa bopp ou encore le député Seydou Diouf, avec son parti le PPC et Meïssa Ndaw Wade (APR) pour Taxawu sa gokh. Des novices comme le DRDR de Sédhiou, Omar Mbengue, parrainé par Défar sa gokh, le directeur de la Stratégie et de la planification de la Caisse des dépôts et consignations, El Hadj Amadou Samba, pour Bunt bi. En outre le Chanteur, Mame Gor Diazaka, le journaliste, Issa Thioro Guèye, Alioune Souaré (And Nawlé) et Dougoutigui Soum­bou­nou complètent la liste des candidats pour la Ville.