Ville de Dakar / Recrutements prohibés, une nébuleuse et le non-respect de la parité : Les élus de Benno désapprouvent leur maire

Avec la posture des conseillers de la ville de Dakar qui ont sorti un communiqué ce mardi pour dénoncer « les abus » du nouveau maire, Barthélémy Dias, la cohabitation municipale semble partie pour être délicate.

Le maire de la ville de Dakar avait en effet procédé à deux recrutements. D’abord celui du capitaine Touré comme conseiller technique chargé de la sécurité urbaine, et ensuite, l’administrateur général du Frapp comme conseiller technique chargé des questions sociales. Ce qui semble être incompréhensible pour une partie du conseil municipal. D’ailleurs, durant la première réunion municipale en début de semaine dernière, les élus de la coalition Benno Bokk Yakaar dirigés par Ibrahima Fall, avait émis, au nom de la coalition, son indignement relatif à ces deux procédures illégales. Le maire avait même dit être dans ses droits en nommant ces deux citoyens.

Ce mardi, dans un communiqué signé par le président Ibrahima Fall, les élus de Benno à la ville de Dakar, condamnent les décisions du maire Barthélémy Dias concernant ces deux recrutements non conformes à la réglementation. Considérant le rôle des collectivités territoriales qui sont des démembrements de l’État, soumises aux lois en vigueur, donc « le décret n°2020 -30 du 08 janvier 2020 fixant les organigrammes types des collectivités territoriales ne prévoit pas ces postes », estiment les élus de la mouvance invitant le maire Barthélémy Dias à prendre ses responsabilités car, n'ignorant pas cette disposition.





« Le maire a reçu depuis le 18 Février 2022 une lettre circulaire qui l’invite à appliquer ledit décret. » Les élus de Benno dénoncent ces actes car non conformes à la loi, et demandent d’appliquer dans les meilleurs délais le nouvel organigramme.



D’autre part, Ibrahima Fall, dans ce communiqué informe qu’un virement de crédit nébuleux à hauteur de 2 300 000 000 F a été opéré par le maire de la ville de Dakar. De manière détaillée, les élus de Benno dénoncent cette promptitude du maire à réaménager le budget primitif qui les rend sceptiques. « Nous regrettons ces virements à hauteur de 1 500 000 000 F plus une augmentation de la rubrique de la participation diverse 500 000 000 F et des dépenses diverses 300 000 000 F. Ce qui fait un total de 2.300.000 francs Cfa. Des dépenses non élucidées selon les conseillers de Benno qui interpellent le préfet sur ces actes nébuleux qui ressembleraient plutôt à « une mobilisation de fonds de campagne électorale. »



Les élus de la coalition Benno Bokk Yaakar n’oublieront pas de signaler le non-respect de l’arrêt de la cour d’appel de Dakar sur le non-respect de la parité. En effet, la cour d’appel de Dakar a prononcé le 19 avril dernier l’annulation du bureau municipal de la ville de Dakar et d’autres bureaux municipaux suite à la saisine du réseau de veille et d’alerte pour le respect effectif de la parité. Par conséquent, le maire Barthélémy Dias est attendu sur la formation d’un nouveau bureau qui respecte la parité dans la désignation des adjoints aux maires. Les élus invitent le préfet du département de Dakar, le Ministre en charge des collectivités territoriales et le Ministre des Finances à faire respecter la loi et à annuler toutes les délibérations votées lors de la séance du 21 avril 2022 dont l’ordre du jour a été fixé par un bureau municipal invalidé...