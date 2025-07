Village de Khinine- Finale tournoi de football: Papa Biram Ciss plaide pour la petite catégorie et annonce un programme de renforcement

Le président du Parti "En Avant", Papa Biram Ciss, a parrainé hier la finale du tournoi de football qui a opposé deux grandes équipes locales à savoir l'asc Téranga et l'Asc Dëggo.

Le village de Khinine( Keur Moussa) qui a abrité ladite finale, a ainsi vibré au rythme des tam-tams et des champs des supporters venus massivement accompagner leurs équipes respectives. Ainsi, l'Asc Téranga qui a accueilli la finale, a lancé, dès le début du match, les hostilités qui se sont finalement soldées par deux buts à zéro, en sa faveur. L'équipe adverse(Dëggo) a de son côté réussi à repousser les hostilités à travers une remontada spectaculaire sur la marque de 2 buts à 2, à la fin du temps réglementaire. Il a fallu la fatidique séance des tirs au but pour départager les deux équipes. En effet, l'Asc Dëggo est finalement sortie victorieuse de cette finale, sous les applaudissements et les pas de danse endiablés de ses supporters.

Prenant la parole, Le président du Parti " En Avant", après avoir offert des trophées, des jeux de maillots, des ballons de foot, des enveloppes etc aux équipes, a d'abord axé son intervention sur le renforcement du football local. Il a ainsi annoncé un "programme" dans le cadre de son Parti politique pour accompagner la petite catégorie à travers les écoles de football existantes. À le croire, seule la promotion de la petite catégorie permettra de booster le football local et aider par ricochet les jeunes à représenter dignement le Sénégal à l'international.

Revenant sur la politique, Papa Biram Ciss a réaffirmé la volonté de son parti à participer aux prochaines locales dans les différentes communes du pays notamment à Keur Moussa. À cette occasion, un appel a été lancé à l'endroit des femmes et des jeunes pour un engagement renforcé et pérenne à l'horizon 2027-2029.