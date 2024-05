Vidéos sur l'abondance de la pêche : Yarakh, Soumbédioune et Yoff assurent que le poisson se fait toujours rare

Depuis un certain temps, les rumeurs de l’abondance des poissons dans certains quais de pêche du pays ont gagné la toile. Presque à chaque scroll sur TikTok ou sur Twitter, on voit des vidéos qui montrent une très bonne pêche. C’est pourquoi Dakaractu a fait une visite dans trois quais à savoir Yarakh, Soumbédioune et Yoff pour s’enquérir de la situation.

Arrivé sur place, le constat est tout autre. Dans ces trois lieux où l’activité de la pêche est très active, les acteurs de la pêche nous assurent que les vidéos qui montrent actuellement une bonne pêche ne sont que virtuelles et datent d'une autre époque. Ces pêcheurs qui côtoient jour et nuit la mer, assurent formellement que le poisson se fait toujours rare, en tout cas dans leurs quais.



En effet, si des vidéos sortent sur les réseaux sociaux attestant une bonne pêche dans certains quais du pays, cela est certainement lié à la décision du gouvernement de publier en début de mois une liste des bateaux pouvant pêcher dans les eaux maritimes du Sénégal. Mais cette décision est sans conséquence selon les pêcheurs de Yarakh, Soumbédioune et Yoff. Pour eux, il serait très tôt de mesurer les conséquences de la décision des autorités.

Alors qu’est-ce qui peut justifier subitement une bonne pêche dans certaines parties du pays.



Assane Guèye est un pêcheur à la retraite. Selon lui, si certains ont une pêche acceptable, c’est dû aux mutations de l’océan qui est en train de changer de saison. Et ce changement attire les poissons un peu vers les côtes. Pour lui, cette période permet aux pêcheurs de pêcher en abondance certaines espèces de poissons.



Néanmoins, tous les pêcheurs magnifient la décision du gouvernement de publier en début de mois une liste des bateaux autorisés à pêcher aux larges des côtes sénégalaises. Ainsi, ils encouragent tous, le nouveau gouvernement à poursuivre ses efforts afin que les grands bateaux étrangers ne pêchent plus dans nos eaux, ce qui va améliorer considérablement la situation du secteur de la pêche au Sénégal.