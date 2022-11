Victoire de Siteu : Écouter les témoignages de la mère et de la grand-mère du lutteur

Pour les membres de la famille de Siteu, particulièrement sa mère et sa grand-mère, la victoire de leur fils est méritée. Selon eux, Siteu est plus qu'apprécié voir même aimé dans sa commune. Chaque jour des personnes et des inconnus passent la journée au domicile du lutteur. Pour la mère de Siteu un combat est toujours très difficile, surtout avec les préparatifs, mais seule la paix et l'harmonie importent, c'est pourquoi il lance un appel à Papa Sow à se ressaisir et ne pas mettre un terme à sa carrière, le chemin est long et il a d'autres choses à réaliser.